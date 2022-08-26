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الدوري الإنكليزي الممتاز

غوارديولا: برناردو سيلفا سيبقى في صفوف مانشستر سيتي

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أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي أن صانع ألعابه البرتغالي برناردو سيلفا سيبقى في صفوف الفريق خلال النافذة الحالية لسوق الانتقالات الصيفية.

AFP

وكانت تقارير أشارت إلى رغبة سيلفا في الرحيل عن الدوري الإنكليزي الممتاز وسط اهتمام من ناديي برشلونة الإسباني.

وشارك سيلفاً احتياطيًا في أول مباراتين في الدوري المحلي قبل ان يشارك اساسيا في الثالثة ضد نيوكاسل وسجل فيها هدف التعادل 3-3.

وسئل غوارديولا عن مستقبل سيلفا بعد المباراة الخيرية ضد برشلونة الأربعاء، فألمح حينها الى إمكانية التخلي عن خدماته في حال الحصول على عرض جيد، لكن في المؤتمر الصحافي التقليدي الجمعة عشية المباراة ضد كريستال بالاس في المرحلة الرابعة كانت لهجته مختلفة بقوله "سيبقى هنا من دون أدنى شك. لم نتلق أي اتصال من أي ناد في ما يتعلق ببرناردو سيلفا، وبالتالي سيبقى. أنا أقول لكم إنه سيبقى".

وتخلى مانشستر سيتي عن ثلاثة لاعبين في الفترة الأخيرة وهم الظهير الأوكراني أولكسندر زينتشنكو والمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس وكلاهما انضما إلى أرسنال، بالاضافة إلى الجناح رحيم سترلينغ المنتقل إلى تشيلسي. لكنه ضم في المقابل، ضم المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني وكالفن فيليبس من جاره ليدز يونايتد.
                  

برناردو سيلفا بيب غوارديولا مانشستر سيتي
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