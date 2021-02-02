غوارديولا: "أغويرو لن يعود للمنافسات قبل أسابيع"

وأصيب المهاجم الأرجنتيني بفيروس كورونا الشهر الماضي وخضع للعزل في البداية لمخالطة أحد المصابين قبل أن يأتي اختباره إيجابيا لفيروس كورونا بعد ذلك.

وبسبب الإصابات والمرض، خاض أغويرو ثلاث مباريات أساسيا فقط هذا الموسم في جميع المسابقات وتعود آخر مباراة له الى الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي.



وأعلن أغويرو، الهداف التاريخي للفريق عبر حسابه في تويتر يوم الأحد الماضي عن تعافيه تماما من الفيروس.

وقال: "تدربت في صالة الألعاب الرياضية في النادي اليوم وسأعود قريبا للتدريبات مع زملائي في الفريق. لا أطيق الانتظار".

واستبعد غوارديولا أغويرو من مباراة بيرنلي غدا الأربعاء داعياً اللاعب الأرجنتيني إلى التحلي بالصبر.

وقال المدرب للصحفيين: "عندما يصاب أي لاعب بفيروس كورونا قد يحتاج لعدة أسابيع للتعافي تماما. لم يتدرب حتى الآن في الملعب".

وتابع: "بدأ في ممارسة بعض النشاط أمس لكنه سيحتاج لعدة أسابيع قبل العودة، لكن الشيء الأكثر أهمية أن نتيجته جاءت سلبية واستعاد صحته ويمكنه الآن الاستعداد للعودة. عودته مهمة جدا للفريق".

ولم يتأثر سيتي كثيرا في غياب أغويرو حيث حقق الفوز في مبارياته الـ12 الأخيرة في مختلف المسابقات ويتصدر ترتيب الدوري المحلي متفوقا بفارق 3 نقاط عن جاره مانشستر يونايتد ويملك مباراة مؤجلة أيضا.

وقلل المدرب الإسباني من حظوظ فريقه باللقب في هذه المرحلة وقال "قبل ستة أسابيع لم نكن مرشحين لإحراز اللقب، والآن دخلنا صلب الصراع عليه. كل شيء يمكن أن يتغير بسرعة".

وختم "نستطيع إهدار 5 نقاط في مباراتين. لقد حصل هذا الأمر للفرق الأخرى وقد يحصل لنا".