غوادريولا يفتقد ورقة مهمة في ديربي مانشستر

وصرّح غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنّ الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الغائب بسبب الإصابة لن يكون جاهزاً للديربي.

وجاء في تغريدة نشرت في حساب مانشستر سيتي على تويتر عبر الإنترنت اليوم الإثنين: "أغويرو ليس جاهزاً للديربي، بعد الديربي سنرى".

ويلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل ضمن الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الذي يتصدره ليفربول بفارق كبير من النقاط عن حامل اللقب.

ويلتقي مانشستر سيتي الثلاثاء مع مضيفه بيرنلي بينما يخوض مانشستر يونايتد اختباراً صعباً أمام ضيفه توتنهام الأربعاء.