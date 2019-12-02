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خليجي 24
الدوري الإنكليزي الممتاز

غوادريولا يفتقد ورقة مهمة في ديربي مانشستر

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أعلن الإسباني بيب غوارديولا افتقاده لورقة مهمة في ديربي مانشستر المرتقب يوم السبت المقبل.

AFP

وصرّح غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنّ الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الغائب بسبب الإصابة لن يكون جاهزاً للديربي.

وجاء في تغريدة نشرت في حساب مانشستر سيتي على تويتر عبر الإنترنت اليوم الإثنين: "أغويرو ليس جاهزاً للديربي، بعد الديربي سنرى".

ويلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل ضمن الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الذي يتصدره ليفربول بفارق كبير من النقاط عن حامل اللقب.

ويلتقي مانشستر سيتي الثلاثاء مع مضيفه بيرنلي بينما يخوض مانشستر يونايتد اختباراً صعباً أمام ضيفه توتنهام الأربعاء.

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