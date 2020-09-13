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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

غرينوود يعتذر عن ارتكابه خطأ جديد!

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مرة أخرى اعتذر مايسون غرينوود مهاجم منتخب انكلترا ومانشستر يونايتد بعد ظهوره في فيديو جديد بينما يستنشق غازاً من بالون.

AFP

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الفيديو صور قبل عدة أسابيع وانتشر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي. 

وكان غرينوود (18 عاما) استبعد من تشكيلة منتخب بلاده في أيسلندا الأسبوع الماضي مع لاعب وسط مانشستر يونايتد فيل فودن بسبب خرق قواعد الحجر الصحي.

 
وقال غرينوود في بيان أصدره مانشستر يونايتد "أوضحوا لي الآن المخاطر الصحية المرتبطة بهذا السلوك وأقر بأنني لم أكن على صواب بالإقدام على هذا التصرف". 

"أناشد الآخرين عدم السير على خطاي". 

وأضاف اللاعب الشاب "وبما أن عمري 18 عاما فإنني أتعلم طوال الوقت لكن تبين لي خلال الأسبوع الحالي أنه يفترض بي التصرف بصورة راقية كثيرا نظراً لوضعي كلاعب كرة قدم ومن ثم فلابد لي من احترام هذا الوضع مستقبلا". 

ويعتقد أن الغاز هو أوكسيد النيتروس المعروف باسم الغاز المضحك. 

وكان نادي أرسنال أجرى تحقيقاً مع مهاجمه ألكسندر لاكازيت في وقت سابق من العام الحالي عقب حادث مماثل كما حذر النادي اللندني عدداً من لاعبيه من مخاطر الإقدام على مثل هذا التصرف في كانون الأول/ديسمبر 2018.

الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد مايسون غرينوود
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