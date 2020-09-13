غرينوود يعتذر عن ارتكابه خطأ جديد!

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الفيديو صور قبل عدة أسابيع وانتشر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وكان غرينوود (18 عاما) استبعد من تشكيلة منتخب بلاده في أيسلندا الأسبوع الماضي مع لاعب وسط مانشستر يونايتد فيل فودن بسبب خرق قواعد الحجر الصحي.



وقال غرينوود في بيان أصدره مانشستر يونايتد "أوضحوا لي الآن المخاطر الصحية المرتبطة بهذا السلوك وأقر بأنني لم أكن على صواب بالإقدام على هذا التصرف".

"أناشد الآخرين عدم السير على خطاي".

وأضاف اللاعب الشاب "وبما أن عمري 18 عاما فإنني أتعلم طوال الوقت لكن تبين لي خلال الأسبوع الحالي أنه يفترض بي التصرف بصورة راقية كثيرا نظراً لوضعي كلاعب كرة قدم ومن ثم فلابد لي من احترام هذا الوضع مستقبلا".

ويعتقد أن الغاز هو أوكسيد النيتروس المعروف باسم الغاز المضحك.

وكان نادي أرسنال أجرى تحقيقاً مع مهاجمه ألكسندر لاكازيت في وقت سابق من العام الحالي عقب حادث مماثل كما حذر النادي اللندني عدداً من لاعبيه من مخاطر الإقدام على مثل هذا التصرف في كانون الأول/ديسمبر 2018.