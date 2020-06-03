غريليش...الكثير من العمل الخيري لتعويض مخالفة الحجر

وذكرت تقارير بريطانية أن الشرطة فتحت تحقيقاً بعد التقاط صورة للاعب الوسط أثناء مغادرة مبنى، بعد زيارة صديق، في برمنغهام بعد حادث سير في آذار/ مارس.

واعتذر اللاعب البالغ عمره 24 عاماً عبر فيديو على تويتر قبل أن يعلن النادي الإنكليزي أنه سيعاقبه.

ونقلت صحيفة تايمز عن غريليش قوله "عرفت فوراً أنه يجب أن أتقدم بالاعتذار. لا أريد الاختفاء خلف بيان النادي. أنا كبير بما يكفي وناضج بما يكفي لمعرفة أني ارتكبت خطأ".

وأضاف "منذ ذلك الحين حاولت التحلي بالتواضع والعمل الجاد والقيام بأكبر قدر ممكن من الأعمال الخيرية".

وتابع "تبرعت بالمال لخدمة الصحة الوطنية البريطانية عن طريق عرض قميصي للبيع في مزاد".

وذكرت تقارير أنه تم بيع القميص مقابل 55 ألف جنيه إسترليني (حوالي 63 ألف دولار) كما تبرع اللاعب بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني لمستشفى محلي.

وقال غريليش "أعرف أني لاعب كرة قدم لكني أبقى إنساناً وكلنا نرتكب الأخطاء".

ويحتل أستون فيلا المركز قبل الأخير في الدوري برصيد 25 نقطة من 28 مباراة ومن المقرر استئناف الموسم في 17 حزيران/ يونيو.

