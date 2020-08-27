غاريث باري يعلن اعتزاله كرة القدم

ونشر وست بروميتش البيون تغريدة جاء فيها "مسيرة استثنائية، قياسية، كل التوفيق لك بعد الاعتزال".

وخاض باري 53 مباراة دولية وشارك في كأس اوروبا عام 2000 ومونديال جنوب افريقيا عام 2010 كما دافع عن ألوان أندية أستون فيلا ومانشستر سيتي وإيفرتون.

وسارع مانشستر سيتي إلى نشر تغريدة بدوره منوها باللاعب جاء فيها "الجميع في مانشستر سيتي يتمنى الأفضل لغاريث باري في اعتزاله".

أما أستون فيلا الذي أمضى في صفوفه أكثر من عقد من الزمن قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي فنشر على موقعه على تويتر "441 مباراة و52 هدفاً وأكثر من عقد من الزمن من الخدمة. كل التوفيق لك غاريث باري".







