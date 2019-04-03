غارسيا: فوزنا على فولهام محفز قبل مواجهة الكأس

وسيطر واتفورد على المباراة تماما امام فولهام الثلاثاء وسجل عبد الله دوكوري وويل هيوز وتروي ديني وكيكو فيمينيا ليضمنوا لفريقهم الفوز 4-1.

ودفعت النتيجة لهبوط فولهام وضمنت لواتفورد افضل حصيلة من النقاط في دوري الاضواء منذ موسم 1986-1987.

وقال غارسيا للصحفيين "حصد 46 نقطة حتى الان يمثل افضل حصيلة في الدوري الانكليزي الممتاز (بالنسبة للفريق) واعتقد انه امر رائع" مضيفا ان الانتصار "افضل وسيلة للاستعداد لمباراة الدور قبل النهائي" في كأس الاتحاد.

واضاف: "ستكون مباراة صعبة (امام ولفرهامبتون) لكننا نعرف ان بوسعنا الفوز على أي فريق. يجب ان نتسم بالقوة في تعاملنا مع انفسنا.