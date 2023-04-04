عودة مبكرة لإريكسن إلى تمارين مانشستر يونايتد

وكان متوقعاً أن يعود إريكسن (31 عاماً) في نهاية نيسان/أبريل بعد إصابته بكاحله، بيد أنه شارك في تمارين "الشياطين الحمر" الثلاثاء.

لكن تشكيلة المدرب الهولندي إريك تن هاغ ستفتقد إريكسن ولاعب الوسط البرازيلي الموقوف كاسيميرو خلال زيارة برنتفورد لملعب أولد ترافورد الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الدوري حيث يحتل المركز الخامس راهناً.

ولم يحقق يونايتد الفوز في الدوري المحلي منذ منتصف شباط/فبراير، متأثراً بخوضه عدة مسابقات محلية وقارية.

تحدّث تن هاخ عن أهمية إريكسن وكازيميرو قائلاً إن "المباريات تُحسم دوماً في خط الوسط".

تابع "عندما تفتقد لاعبين من مستوى مرتفع، تكون الأمور واضحة، لكن رغم ذلك عليك خوض المباريات والفوز بها".

وبلغ يونايتد ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، نصف نهائي الكأس المحلية ورفع كأس الرابطة في شباط/فبراير منهياً فترة من ست سنوات لم يتوّج بها بأي لقب.

لكنه تراجع إلى المركز الخامس في الدوري، بعد سقوطه أمام نيوكاسل 0-2.

ويبحث يونايتد عن الثأر من برنتفورد الذي ألحق به خسارة مذلة ذهاباً 4-0.