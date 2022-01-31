عودة الدانماركي إريكسن لكرة القدم بتوقيعه مع برينتفورد الإنكليزي من قبل beIN SPORTS January 31, 2022 09:18 أعلن نادي برينتفورد الإنكليزي التعاقد مع لاعب خط الوسط الدانماركي كريستيان إريكسن حتى نهاية الموسم. REUTERS It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee 🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season 📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp — Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022 كريستيان إريكسن برينتفورد السابق أنباء عن موافقة لامبارد تدريب اقرأ التالي آخر الأحداث January 31, 2022 09:18 إريكسن يعود لكرة القدم من بوابة برينتفورد January 30, 2022 21:34 أنباء عن موافقة لامبارد تدريب إيفرتون January 30, 2022 17:58 مانشستر يونايتد يعلن إيقاف غرينوود "حتى إشعار آخر" January 28, 2022 09:25 ازدياد حالات العنف في إنكلترا يطرح التساؤلات January 26, 2022 18:17 الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 January 26, 2022 17:38 تعديل في بروتوكول تأجيل المباريات بسبب كورونا January 26, 2022 16:57 لقاء حصري مع جاك ويلشير January 26, 2022 11:20 لقاء خاص مع غرانيت تشاكا January 25, 2022 20:14 تعيين روي هودسون مدرباً لفريق واتفورد January 24, 2022 19:33 تراجع كبير في عدد الإصابات بكورونا في البريميرليغ