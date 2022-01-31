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الدوري الإنكليزي الممتاز

عودة الدانماركي إريكسن لكرة القدم بتوقيعه مع برينتفورد الإنكليزي

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أعلن نادي برينتفورد الإنكليزي التعاقد مع لاعب خط الوسط الدانماركي كريستيان إريكسن حتى نهاية الموسم.

REUTERS

 

 

كريستيان إريكسن برينتفورد
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