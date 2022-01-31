عودة الدانماركي إريكسن لكرة القدم بتوقيعه مع برينتفورد الإنكليزي

من قبل beIN SPORTS January 31, 2022 09:18 أعلن نادي برينتفورد الإنكليزي التعاقد مع لاعب خط الوسط الدانماركي كريستيان إريكسن حتى نهاية الموسم.