عام كامل بلا خسارة.. ليفربول "المَهيب" يحصد الإعجاب

وبعدما توّج في العام المنصرم بثلاثة ألقاب هي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة وكأس السوبر الأوروبية للمرة الرابعة ومونديال الأندية في الدوحة للمرة الأولى في تاريخه، دخل ليفربول السنة الحالية بفوز يخطو به خطوة إضافية على درب رفع لقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990.

وثبّت ليفربول نفسه، لاسيما على ملعب أنفيلد، كفريق يحلّق خارج المنافسة محلياً هذا الموسم، إذ تعود خسارته الأخيرة في الدوري الممتاز إلى الثالث من كانون الثاني/يناير 2019 أمام مانشستر سيتي (1-2).

ومنذ تلك المباراة، لم يعرف ليفربول طعم الخسارة في 37 مباراة في الدوري الممتاز، حقق خلالها 32 فوزاً، 11 منها توالياً هذا الموسم.

وقال مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بعد الفوز التاسع عشر في 20 مباراة في الدوري هذا الموسم: "بالطبع هذا أمر جيد لكنه لم يكن هدفنا الليلة، بل الفوز بالمباراة"، مضيفاً "أنا سعيد جداً وفخور جداً باللاعبين (...) الطريقة التي سيطرنا بها على شيفيلد هذا المساء كانت استثنائية".