English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ضربة جديدة لليفربول بغياب جوتا شهرين عن الملاعب

من قبل

تعرض ليفربول لضربة جديدة بإصابة مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا في ركبته ستبعده عن الملاعب على مدى شهرين، كما أعلن ناديه الأحد.

AFP

وحقق جوتا بداية رائعة في صفوف ليفربول منذ انتقاله اليه قادماً من ولفرهامبتون مطلع الموسم الحالي بتسجيله 9 أهداف في 17 مباراة في مختلف المسابقات.

وتعرض جوتا للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ميتييلاند الدنماركي (1-1) في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وعلى الرغم من الإصابة التي ستبعد الجناح البرتغالي الدولي لفترة لا بأس بها، فقد تنفس مدرب الفريق الألماني يورغن كلوب الصعداء بعد تخوفه من إمكانية أن تكون الإصابة خطيرة وتبعد اللاعب لفترة اطول وقال في هذا الصدد "انها أسوأ مما تصورنا في البداية، وافضل مما توقعنا لاحقاً".

وتابع "خضع اللاعب للكشف على يد أكثر من جراح وجميعهم أكدوا عدم إجراء جراحة لكنه سيغيب لفترة لا يمكن تحديدها وقد تتراوح بين شهر ونصف وشهرين". 

وعانى ليفربول الكثير من الاصابات خلال الموسم الحالي ابرزها لقطب دفاعه الهولندي فيرجيل فان ديك الذي أصيب في الرباط الصليبي وخضع لعملية جراحية ستبعده لاشهر عدة، والامر ينطبق على زميله في خط الدفاع جو غوميز، في حين يستمر غياب لاعب الوسط الاسباني تياغو الكانتارا والمخضرم جيمس ميلنر والسويسري شيردان شاكيري.

لكن كلوب يستطيع الاعتماد مجدداً على حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر العائد من إصابة وعلى جناحه اليكس اوكسلايد تشامبيرلاين.

الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب ديوغو جوتا
السابق توتنهام يهدر نقطتين ثمينتين
اقرأ
توتنهام يهدر نقطتين ثمينتين
التالي

آخر الأحداث