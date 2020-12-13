ضربة جديدة لليفربول بغياب جوتا شهرين عن الملاعب

وحقق جوتا بداية رائعة في صفوف ليفربول منذ انتقاله اليه قادماً من ولفرهامبتون مطلع الموسم الحالي بتسجيله 9 أهداف في 17 مباراة في مختلف المسابقات.

وتعرض جوتا للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ميتييلاند الدنماركي (1-1) في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وعلى الرغم من الإصابة التي ستبعد الجناح البرتغالي الدولي لفترة لا بأس بها، فقد تنفس مدرب الفريق الألماني يورغن كلوب الصعداء بعد تخوفه من إمكانية أن تكون الإصابة خطيرة وتبعد اللاعب لفترة اطول وقال في هذا الصدد "انها أسوأ مما تصورنا في البداية، وافضل مما توقعنا لاحقاً".

وتابع "خضع اللاعب للكشف على يد أكثر من جراح وجميعهم أكدوا عدم إجراء جراحة لكنه سيغيب لفترة لا يمكن تحديدها وقد تتراوح بين شهر ونصف وشهرين".

وعانى ليفربول الكثير من الاصابات خلال الموسم الحالي ابرزها لقطب دفاعه الهولندي فيرجيل فان ديك الذي أصيب في الرباط الصليبي وخضع لعملية جراحية ستبعده لاشهر عدة، والامر ينطبق على زميله في خط الدفاع جو غوميز، في حين يستمر غياب لاعب الوسط الاسباني تياغو الكانتارا والمخضرم جيمس ميلنر والسويسري شيردان شاكيري.

لكن كلوب يستطيع الاعتماد مجدداً على حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر العائد من إصابة وعلى جناحه اليكس اوكسلايد تشامبيرلاين.