صورٌ تكشف أسراراً من عودة لاعبي أرسنال للتدريبات مع انتشار فيروس كورونا

متابعة: مازن الريس

انتشرت صور لبعض لاعبي الفريق الأول من أرسنال الإنكليزي اليوم الإثنين في سياراتهم قرب الملعب التدريبي لندن كولني في أولى الخطوات الجريئة لمجابهة فيروس كورونا بأساليب الوقاية على أرض الواقع.

ونشرت رويترز حتى لحظة إعداد هذا التقرير خمس صور للاعبي أرسنال داخل سياراتهم، منها وهم يستعدون للدخول للتدريبات ومنها وهم يغادرون مركزهم التدريبي في الوقت الذي نشرت بها صور التقطت عبر الطائرة تدرب كل لاعب بمفرده.

وشوهد الفرنسي ألكسندر لاكازيت والمدافع البرازيلي دافيد لويز ولاعب وسط سويسرا جرانيت تشاكا خلال الوصول للملعب من بين أبرز لاعبي الصف الأول.

ووفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية فإنّ دافيد لويز وحارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز كانا أول ثنائي وصل للتدريبات.

وأفادت وكالة رويترز أنّ تدريبات لاعبي أرسنال التي تمّت بغياب مدربهم الإسباني أرتيتا أقيمت بشكل منفصل مع الحفاظ على مسافة بين كل لاعب داخل الملعب، وهو ما أكدته صحيفة ديلي ميل البريطانية بقولها إن أكثر من لاعب يمكن أن يجتمعوا داخل الملعب لكن تدريباتهم تمت بشكل منفصل أي أنّ كل لاعب أجرى تدريباته لوحده سواء كان ذلك بالكرة أو بدونها.

وكان أرسنال من أوائل الأندية في أوروبا معاناة من فيروس كورونا وسبباً رئيسياً في إيقاف المسابقة في إنكلترا مبكراً عقب إصابة مدربه أرتيتا بالوباء في الثاني عشر من أذار - مارس.

وتحاول الحكومة البريطانية البدء باتخاذ إجراءات أقل تعقيداً في سبيل مواجهة الأندية لفيروس كورونا، إذ يتوقع أن تعود الفرق للتدريبات بشكل كامل الشهر المقبل وأن تعود المنافسات في الشهر الذي يليه.

وبدا من خلال الصور التي نشرت التزام لاعبي أرسنال بالتوجيهات الصحية بشكل صارم خاصة وأنّ عودتهم تعد الأولى من نوعها والتي مهدت الطريق أيضاً لاتخاذ وست هام وبرايتون إجراءات مماثلة من خلال فتح ملاعب التدريب أمام اللاعبين.

وذكرت صحيفة مترو البريطانية أنّ التدريبات أجريت بإشراف مدربي اللياقة وأنّ أرسنال اتبع إجراءات مشددة جداً، مثل تحديد أوقات مختلفة لوصول اللاعبين ومنح كل لاعب كرة خاصة به، وكذلك تحديد مواقف خاصة للسيارات.



ومنح تشيلسي الضوء الأخطر للاعبيه في وقت سابق من هذا الشهر بإجراء تدريباتهم بشكل منفرد، إذ ظهر لاعب تشيلسي ماركو فان غينكل وهو يؤدي بعض التدريبات داخل الملعب.

وقال اللاعب الهولندي في تصريحات تناقلتها صحف بريطانية: "يمكن لمن يعيش بالقرب من الملعب أن يتدرب بداخله، هذا مثالي بالنسبة لي، عليك فقط أن تتدرب بمفردك".

ولم يعرف إلى الآن موعد عودة الدوري الإنكليزي الممتاز لنشاطه، لكن العديد من التقارير تذكر بأن استكمال المسابقة التي يتصدرها ليفربول ستكون خلف أبواب موصدة.