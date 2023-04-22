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دوري أبطال إفريقيا
الدوري الإنكليزي الممتاز

صلاح يقود ليفربول للفوز على نوتنغهام

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أحرز ديوغو جوتا هدفين، وأضاف محمد صلاح هدفاً ليفوز ليفربول بصعوبة 3-2 على ضيفه نوتنغهام فورست في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز السبت.

Reuters


وافتتح البرتغالي جوتا التسجيل في الدقيقة 47، ثم أدرك الويلزي وليامز، لاعب ليفربول السابق، التعادل لفورست بعد أربع دقائق، لكن بعد أربع دقائق أخرى سجل جوتا مجدداً لتصبح النتيجة 2-1 لصاحب الأرض.  

وتعادل جيبس-وايت للفريق الزائر في الدقيقة 67، لكن احتفال فورست لم يستمر سوى ثلاث دقائق حيث أحرز صلاح هدف الانتصار (70).  

وأنعش ليفربول آماله في التأهل لبطولة أوروبية بعدما تقدم إلى المركز السابع برصيد 50 نقطة من 31 مباراة، ويتأخر بست نقاط عن نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 30 مباراة فقط.  

ويقبع فورست في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.   

وفي مباريات أخرى تعادل برينتفورد مع أستون فيلا 1-1 وكريستال بالاس مع إيفرتون 0-0 وانتصر ليستر سيتي على وولفرهامبتون 2-1.            
 

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