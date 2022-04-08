صلاح يقرّ أن المفاوضات مع ليفربول بشأن تجديد عقده "حسّاسة"



وينتهي عقد المهاجم مع ناديه في صيف العام 2023 وتشير التقارير إلى أن المصري يطالب ليفربول براتب يجعله الأعلى أجرًا في الدوري الممتاز.

وأقرّ صلاح (29 عامًا) قبل مباراة القمّة المرتقبة أمام مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" في الدوري الأحد أنها قضية حساسة لجميع المعنيين، لكنه أصرّ على أن ذلك لن يشتت تركيزه على هدف تحقيق الرباعية مع ليفربول هذا الموسم.

يتخلّف فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بفارق نقطة عن سيتي قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم.

سجل صلاح هدفًا واحدًا في آخر ثماني مباريات مع ناديه، إلا أن في رصيده 28 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم مع ليفربول.

قال لشبكة سكاي سبورتس "هناك أشياء كثيرة لا يعرفها الناس. لا يمكنني أن أكون أنانيًا وأتحدّث عن وضعي لأننا في أهم فترة قادمة للفريق".

وتابع "قلت مرّات عدّة ما أريده ولكن لا يمكنني التعمّق في الحديث عن العقد الآن لأنها مسألة حسّاسة"، مضيفًا "لا يمكنني الذهاب إلى الإعلام والتحدّث عن العقد الآن، أنا فقط أركّز على الفريق".

وأضاف "هذا الأمر الأهم بالنسبة لي، أن أكون مركّزًا على الفوز بالألقاب وأنا أعطي كل ما لدي للنادي".

ويسعى ليفربول للرباعية هذا الموسم بعد أن أحرز لقب كأس الرابطة ووضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي على بنفيكا في البرتغال الثلاثاء، كما يخوض السبت المقبل ضد سيتي أيضًا نضف نهائي الكأس على ملعب ويمبلي.