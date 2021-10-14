صلاح يؤكد أن تركيزه منصب على إحراز الألقاب مع ليفربول وسط حديث عن تعثّر المفاوضات لتجديد عقده



ولم يتوصّل صلاح وليفربول إلى اتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو عام 2023، وأشارت تقارير صحافية بأن العائق في التجديد هو المطالب المادية للنجم المصري مؤكدة بأن الأخير يريد أن يتساوى دخلا مع اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبالعادة، لا يحبّذ ليفربول توقيع عقود مجزية مع لاعبين يتخطّون الثلاثين من عمرهم ما عزّز من إمكانية رحيل صلاح (29 عاما) عن صفوف الفريق الأحمر.

ويعتبر صلاح من أبرز لاعبي ليفربول وقد سجل 9 أهداف في 9 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ونقل موقع ليفربول الرسمي عن صلاح قوله "أنا سعيد طالما أن الفريق يواصل الانتصارات. أحاول المساعدة دائما، من خلال التسجيل أو المساهمة في فوز الفريق في المباريات، هذا هو الشيء الأهم بالنسبة لي".

وتابع "يجب أن نبذل قصارى جهودنا للظفر بلقب ما وأعتقد بأننا نملك النوعية لتحقيق هذا الهدف".

وختم "نملك فريقا كبيرا، وبالتالي علينا أن نتخطّى الذات والفوز بلقب ما، أعتقد بأن الجميع يفكّر بالطريقة ذاتها".

