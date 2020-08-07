صلاح وغوارديولا خارج قائمة الأفضل في الدوري الممتاز



وجاءت القائمة المختصرة لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز غريبة بعض الشيء، إذ غاب عنها الهولندي فان دايك مدافع ليفربول رفقة زميله المصري محمد صلاح وكذلك وصيف هداف المسابقة الغابوني أوباميانغ نجم أرسنال.

وضمت القائمة المختصرة ظهير ليفربول أرنولد وقائده هندرسون والجناح الهجومي السنغالي ساديو مانيه إضافة إلى البلجيكي دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي وبوبي حارس بيرنلي وداني إنغز مهاجم ساوثهامبتون وهداف المسابقة جيمي فاردي.

An incredible season had by all 🙌



But only one can be the @EASPORTSFIFA Player of the Season!



Get voting: https://t.co/hqowajnv9y#PLAwards pic.twitter.com/7Nqvpkycst — Premier League (@premierleague) August 7, 2020



وفي ذات السياق كان غياب اسم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وصيف الدوري الممتاز هو الأبرز، إذ ضمت القائمة المختصرة لأفضل مدرب كل من فرانك لامبارد (تشيلسي) والألماني يورغن كلوب (ليفربول) ورودجرز (ليستر سيتي) وكذلك ويلدر (شيفلد يونايتد).



