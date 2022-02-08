صلاح "جاهز" للعب مع ليفربول

وكانت السنغال فازت في النهائي بركلات الترجيح 4-2 على مصر في العاصمة الكاميرونية ياوندي الأحد، لتحرز باكورة ألقابها القارية، حارمة الفراعنة من تعزيز رقمهم القياسي والفوز بالكأس الثامنة والأولى لصلاح، عندما سجل مانيه الركلة الخامسة الحاسمة.

وعاد صلاح الى المركز التدريبي في ليفربول الثلاثاء وسيخضعه الفريق الطبي للتقييم قبل المباراة ضد ليستر الخميس على ملعب "أنفيلد".

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب في حديث مع الموقع الرسمي للنادي "لقد عاد مو (صلاح) وتحدثت معه. إنه محبط جدًا بالطبع ولكنه يتطلع لكل الأمور التي تنتظرنا هنا".

وتابع "تحدثت ومعه وأول كلمات قالها لي مو كانت أنا جاهز. إنه لاعب ذو خبرة وهو وحش على الصعيد البدني، صراحة، علينا أن ننتظر. سيخضع لجلسة لاستعادة لياقته اليوم وسنرى كيف سيشعر غدًا ولاحقًا".

وقال كلوب إنه من المتوقع أن يعود مانيه الى ليفربول الخميس وبالتالي سيغيب عن المباراة ضد ليستر.

قال في هذا الصدد إن الفوز بالكأس "تعني كل شيء بالنسبة له، ولشعبه، وللسنغال ونحترم ذلك كثيرًا، ولم نكن لنستدعيه من هناك، فليفعلوا ما يحلو لهم في هذه اللحظات لأنهم يستحقون ذلك".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري على بعد 9 نقاط من مانشستر سيتي المتصدر، إلا أنه خاض مباراة أقل، فيما يحتل ليستر المركز العاشر.