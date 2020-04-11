شيفيلد يحيل طواقمه إلى البطالة الجزئية مع الإبقاء على الرواتب

وكشف شيفيلد أنّ هذا الإجراء يطال الموظفين الذين لا يستطيعون أداء واجباتهم العادية بسبب التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، لكنه أكد أنّه لن يلجأ إلى استخدام الأموال العامة لتمويل هذه البطالة الجزئية.



وقال في بيان: "أبلغ نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم موظفيه بقرار إحالة بعض من الذين لا يستطيعون أداء واجباتهم اليومية العادية في هذا الوقت، إلى البطالة الجزئية"، مؤكداً بأنّ "الموظفين الدائمين والمؤقتين سيستمرون في تقاضي رواتبهم بالكامل على الرغم من تحديات التعامل مع تأثير +كوفيد-19+".



ولم يستبعد شيفيلد الذي كان يصارع بجدية على المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل قبل توقف الدوري الممتاز في منتصف آذار/مارس بسبب تفشي "كوفيد-19"، أن يلجأ مستقبلاً إلى الإفادة من التعويضات الشهرية المقدمة من الدولة للذين خسروا وظائفهم.



ويأتي إعلان شيفيلد، بعد يوم من توصل وست هام إلى اتفاق مع لاعبيه ومدربه الاسكتلندي ديفيد مويز بشأن تعديلات على رواتبهم في الفترة الراهنة مع توقف المنافسات، ليسير بذلك على خطى ساوثمبتون.



ولجأت العديد من أندية اللعبة حول العالم إلى خفض رواتب لاعبيها أو وضع موظفيها في حال من البطالة الجزئية في الفترة الراهنة، بعد تعليق المنافسات بسبب وباء "كوفيد-19"، مع ما يعنيه ذلك من تراجع الإيرادات المالية للأندية جراء توقف عائدات المباريات وحقوق البث التلفزيوني.



لكن هذه المسألة تثير جدلاً واسعاً في إنكلترا، لاسيما في ظلّ إصرار رابطة اللاعبين المحترفين على التمسك بحقوقهم، واعتبارها أنّ خفض هذه الرواتب سيؤثر على عائدات الضرائب التي تحصلها الحكومة، والتي يمكن الإفادة منها في الوقت الراهن لدعم الخدمات الصحية في البلاد.



وفي غياب اتفاق شامل بين الأندية من جهة ورابطة اللاعبين المحترفين من جهة أخرى، بدأت بعض الأندية بإبرام اتفاقات ثنائية.