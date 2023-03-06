شو يعتذر عن خسارة يونايتد "المحرجة" أمام ليفربول

بعد أسبوع من إحرازه كأس الرابطة ليتوّج بأول لقب في ست سنوات، خاض "الشياطين الحمر" المباراة بثقة مرتفعة مع بدء الحديث عن رباعية محتملة.

لكن آمالهم في الدوري المحلي تعرّضت لصفعة تاريخية مؤلمة، مع استقبال شباكهم ستة أهداف في الشوط الثاني.

قال شو لقناة النادي "غير مقبول، محرج، لأكون صريحاً".

تابع المدافع الدولي "شعرت بالإحراج في الملعب تجاه اللاعبين، الجماهير التي تواجدت هناك لدعمنا، التي شاهدتنا في منازلها خلال ذاك الشوط الثاني".

أضاف "لا يمكنني سوى تقديم الاعتذار وأن نتحمّل نحن كلاعبين ذلك. يجب أن ننهض ونقرّ بأن الأمور لم تكن جيدة على الاطلاق".

واعتبر شو أن مستوى فريقه تراجع منذ تتويجه بكأس الرابطة ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب ويمبلي "علينا العثور على الأمور الجيدة التي كنا نقوم بها سابقاً، ونستعيدها لأن هذا الأمر موجع. الأخطاء التي ارتكبناها في الشوط الثاني غير مقبولة تماماً".

أردف "لم نظهر أي شخصية، ذهنية، وكان علينا كفريق كبير أن نقدم أفضل من ذلك".

ورأى اللاعب البالغ 27 عاماً أن يونايتد الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإنكليزي، عليه ترتيب أوراقه سريعاً مع خوضه مباراة في الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس ضد ريال بيتيس الإسباني "لا يجب ان تحرفنا هذه الخسارة عن مسارنا خلال الموسم، أعتقد أننا في موقع جيّد".

