شون دايك يتوقع نتائج غريبة لمرحلة ما بعد كورونا

وتوقفت كرة القدم الانكليزية في منتصف مارس/آذار بسبب جائحة كورونا لكن الأندية تتدرب في مجموعات صغيرة استعداداً لاستئناف محتمل للنشاط في يونيو/حزيران.

وأبلغ دايك شبكة سكاي ”تحدث نتائج غريبة عادة في بداية أو نهاية كل موسم حيث تبدأ فرق في الوقوف على قدميها بينما تقاتل أخرى من أجل الخروج بشيء من البطولة.

وتابع ”تتحدث بعض الفرق عن الحالة الذهنية للاعبيها ورفض البعض فكرة العودة للعب (في خضم الجائحة). أعتقد أن هذا الأمر سيتبدد في نهاية المطاف لكننا سنعرف في المباراة الأولى مدى تركيز اللاعبين وقد تحدث نتائج غريبة“.

وستقام المباريات دون جماهير عند استئناف الموسم ويعتقد دايك أن هذه المسألة ستشكل تحديا إضافيا للاعبين.

وكان بيرنلي يحتل المركز العاشر بفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس قبل توقف الموسم بسبب وباء كورونا.