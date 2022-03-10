شركة الاتصالات "3" تُعلّق رعايتها لنادي تشيلسي



واعتبر متحدث بإسم الشركة المزوّدة لشبكة الهواتف المحمولة بأن هذا القرار المؤقت "هو الأمر الصحيح الذي يجب أن نقوم به" في ظل تجميد الأصول وحظر السفر على رجل الأعمال الروسي الثري الذي اشترى النادي عام 2003.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الخميس تجميد أصول الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، ومن ضمنها نادي تشيلسي.

وبموجب القرار لن يكون بمقدور أبراموفيتش بيع النادي اللّندني كما كان قد أُعلن مؤخّرا، حيث شمل قرار الحكومة تجميد النادي وجميع ممتلكاته وأصوله لدرجة منعه من بيع تذاكر المباريات باستثناء حملة التّذاكر الموسميّة وكلّ الذين اشتروا تذاكر مسبقاً قبل صدور القرار.

كما يشمل القرار إغلاق جميع المتاجر الخاصّة بالنادي ومنعه من بيع كافّة المنتجات ومن ضمنها قُمصان الفريق.

وأكدت الحكومة أنّها وضعت نادي تشيلسي تحت المراقبة، وسيتمكّن من إكمال الموسم الحاليّ بعد حصوله على رخصة استثنائية مع تجميد بيع النادي، وتمّ إخطار رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز بذلك.

هذا وأكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أنّ أبراموفيتش الذي كان واحداً من سبعة أفراد تعرّضوا للعقوبات، لن يحصل على ملاذ آمن في بريطانيا.

