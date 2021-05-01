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الدوري الإنكليزي الممتاز

سيتي يغلب كريستال بالاس وينتظر هدية من ليفربول

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تغلب مانشستر سيتي على مستضيفه كريستال بالاس 2-0 اليوم السبت ضمن المرحلة 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

AFP

وسجل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الهدف الأول في الدقيقة 57 بعد تمريرة أرضية رائعة من بينجامين ميندي وضعها الأرجنتيني بقوة في المرمى.

ثم أضاف الإسباني فيران توريس الثاني 59 عندما سدد كرة أرضية على أبواب الجزاء مستغلاً تمريرة رحيم ستيرلينغ.

وفضّل المدرب الإسباني بيب غوارديولا عدم الزج بعدد من اللاعبين الأساسيين أمثال كابتن الفريق البلجيكي كيفن دي بروين والألماني إيكاي غوندوغان والجزائري رياض محرز وآخرين.

ولم يجر غوارديولا سوى تبديل واحد فقط بإخراج البرازيلي فيرناندو وإشراك زينشينكو.

وسيتوج سيتي باللقب في حال خسارة جاره صاحب المركز الثاني يونايتد مع ليفربول غداً الأحد ضمن المرحلة عينها عندما يتقابلان الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وأمام السيتيزينز مواجهة كبرى يوم الثلاثاء حين يستضيف باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التقدم في مباراة الذهاب 2-1 في باريس.

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