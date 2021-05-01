سيتي يغلب كريستال بالاس وينتظر هدية من ليفربول

وسجل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الهدف الأول في الدقيقة 57 بعد تمريرة أرضية رائعة من بينجامين ميندي وضعها الأرجنتيني بقوة في المرمى.

ثم أضاف الإسباني فيران توريس الثاني 59 عندما سدد كرة أرضية على أبواب الجزاء مستغلاً تمريرة رحيم ستيرلينغ.

وفضّل المدرب الإسباني بيب غوارديولا عدم الزج بعدد من اللاعبين الأساسيين أمثال كابتن الفريق البلجيكي كيفن دي بروين والألماني إيكاي غوندوغان والجزائري رياض محرز وآخرين.

ولم يجر غوارديولا سوى تبديل واحد فقط بإخراج البرازيلي فيرناندو وإشراك زينشينكو.

وسيتوج سيتي باللقب في حال خسارة جاره صاحب المركز الثاني يونايتد مع ليفربول غداً الأحد ضمن المرحلة عينها عندما يتقابلان الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وأمام السيتيزينز مواجهة كبرى يوم الثلاثاء حين يستضيف باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التقدم في مباراة الذهاب 2-1 في باريس.