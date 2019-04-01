سيتي أمام فرصة مثالية لاستعادة الصدارة

ويلعب سيتي مباراته ضد كارديف الأربعاء فيما يفتتح واتفورد وولفرهامبتون المرحلة 33 الثلاثاء ضد ضيفيهما فولهام ومانشستر يونايتد على التوالي.

ويبدو سيتي مرشحاً لوضع ليفربول تحت الضغط مجدداً وإزاحته عن الصدارة حتى الجمعة حين يحلّ فريق "الحمر" ضيفاً على ساوثهامبتون، وذلك في ظلّ الفوارق الفنية الكبيرة بين فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا وضيفه الويلزي.

ويقبع كارديف في المركز الثامن عشر بفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان، لكنه أظهر الأحد ضد تشيلسي أنه قادر على مقارعة الكبار حين تقدم على الفريق اللندني حتى الدقيقة 84 قبل أن يدرك الأخير التعادل ثم يخطف الفوز 2-1 بهدف في الوقت بدل الضائع.

لكن في ظلّ الأهمية التي ترتديها المباراة بالنسبة لسيتي الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر لكن مع مباراة أقل، سيكون من الصعب جداً على كارديف الوقوف في وجه فريق غوارديولا الذي خرج فائزاً من المراحل السبع الأخيرة، بينها انتصاران على أرسنال 3-1 وتشلسي 6-صفر.

ويمر سيتي بفترة رائعة، وهو ينافس على أربع جبهات إذ توّج أيضاً بكأس الرابطة ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يواجه مواطنه توتنهام الشهر المقبل، إلى جانب بلوغه نصف نهائي الكأس ومنافسته على لقب الدوري الممتاز.

وبعد الفوز على فولهام 2-صفر السبت، رأى غوارديولا أنّ "مانشستر سيتي وليفربول قاما بعمل رائع حتى الآن، سيكون لدينا 80 نقطة قبل 6 مباريات من النهاية إذا فزنا الاسبوع المقبل".

وتابع: "سنقدم كل شيء للفوز، هوية المسابقة لا تهم، سنحاول الفوز في المباراة التالية"، أما "بالنسبة لمواجهة كارديف سنقوم بتبديل اللاعبين، نحن بحاجة للجميع".

وعن السعي لإحراز رباعية لم يسبق أن حققها أي فريق إنكليزي، قال غوارديولا "لا أعتقد أن أحدا يتذمر (من وضع الفريق هذا الموسم)... نحن جاهزون على الصعيد الذهني، أعتقد أنّ اللاعبين ليسوا أغبياء، يعرفون أننا نعيش أشياء من الصعب جداً تحقيقها، أن نصل إلى بداية نيسان/أبريل وفي جعبتنا لقبين (درع المجتمع وكأس الرابطة) هذا الموسم ونقاتل على الثلاثة الأخرى، هم مدركون ذلك (حجم الانجاز)".

- روحية فيرغوسون -



ويأمل مانشستر يونايتد الإفادة من تراجع مستوى مضيفه ولفرهامبتون من أجل تحقيق ثأره منه حين يواجهه الثلاثاء، وذلك بعد أن تسبب فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو بإخراجه من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس بالفوز عليه 2-1 منتصف الشهر الماضي.

ولم يذق ولفرهامبتون طعم الفوز سوى مرة واحدة في المراحل الست الأخيرة التي تخللها خسارته أمام هادرسفيلد، أول الهابطين إلى الدرجة الأولى، وبيرنلي السابع عشر، ما يجعل يونايتد مرشحاً لتحقيق فوزه الثاني توالياً منذ قرار إدارة النادي بتثبيت المدرب النروجي أولي غونار سولشاير بعقد لثلاثة أعوام، بعد أن استلم المهمة في بادىء الأمر بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو.

ورأى قلب الدفاع فيل جونز أن ما يقدمه يونايتد باشراف سولشاير يذكره بحقبة المدرب الأسطوري السير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون، مضيفاً لموقع النادي "يمكنك أن ترى أوجه التشابه بين الآن وتلك الفترة، إنه شيء لطيف، منعش ونحن نستمتع به جميعاً".

ويتقارع مانشستر يونايتد مع الثلاثي اللندني توتنهام وأرسنال وتشيلسي على التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وستكون الفرصة قائمة أمام توتنهام لتعويض خسارته الصعبة الأحد ضد ليفربول 1-2 بهدف في الثواني الأخيرة جاء بالنيران الصديقة عبر مدافعه البلجيكي توبي الديرفيلد، وذلك عندما يتواجه الأربعاء مع ضيفه وجاره كريستال بالاس.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بفارق الأهداف أمام يونايتد ونقطة أمام تشيلسي الذي يلعب بدوره مباراة مؤجلة من المرحلة 27 الأربعاء أيضاً ضد ضيفه برايتون الخامس عشر.

