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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

سون يبدأ الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الانكليزي يوم الاثنين أن مهاجمه سون هيونغ-مين سيبدأ الخدمة العسكرية الإلزامية في بلده كوريا الجنوبية بينما لا يزال النشاط متوقفاً في إنكلترا بسبب جائحة فيروس كورونا.

Reuters

ويقضي سون، الذي عاد إلى كوريا الجنوبية في أواخر آذار/مارس، فترة الحجر الصحي وسيبدأ الخدمة العسكرية في وقت لاحق هذا الشهر.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عن المباريات منذ إصابته بكسر في اليد في شباط/فبراير وكان من المقرر أن يقضي 21 شهراً في الخدمة العسكرية لكنه حصل على إعفاء بعد أن قاد كوريا الجنوبية للفوز بذهبية دورة الألعاب الآسيوية 2018. 

وقال توتنهام في بيان "يؤكد النادي أن سون هيونغ-مين سيبدأ الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية هذا الشهر. 
الفريق الطبي على اتصال دائم باللاعب حيث يختتم برنامج تعافيه بعد أن أصيب بكسر في انتصار 3-2 على استون فيلا في 16 شباط/فبراير ويواصل التدريب".

وقال توتنهام، الذي كان يحتل المركز الثامن في الدوري عندما تم تعليق المسابقة، إن سون سيعود إلى لندن بعد الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية في أيار/مايو.
 

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