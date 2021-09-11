سولشاير "يعتقد" أن احتمال انضمام رونالدو إلى سيتي لم يكن موجودًا

وعاد رونالدو إلى يونايتد بعد 12 عامًا من مغادرته الفريق إلى ريال مدريد الإسباني في العام 2009، ومن المتوقع أن يسجل ظهوره الأول ضد نيوكاسل السبت في فترته الثانية في ملعب أولد ترافورد.



وبدا الـ"دون" في طريقه إلى مانشستر سيتي بعد الإعلان عن رغبته في الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي بعد ثلاثة مواسم في مدينة تورينو، قبل أن يدخل يونايتد على خط المفاوضات في اللحظات الأخيرة ويخطفه من جاره بطل إنكلترا.



إلا أن سولشاير أكد ردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي على هامش المباراة: "إلى أيّ مدى كان احتمال ذهاب رونالدو إلى مانشستر سيتي مخيفًا؟" بأنه "لا أعتقد أنّه كان هناك أيّ احتمال لذلك"، واستطرد الصحافي "على الإطلاق؟" فأجاب النروجي "لا أعتقد ذلك".



ومنذ الإعلان عن عودة رونالدو، أثيرت التكهنات بشأن هوية اللاعب الذي سينفذ ركلات الجزاء في الفريق، إذ إن مواطنه برونو فرنانديش هو المنفذ الرئيسي في الفريق منذ وصوله في كانون الثاني/يناير 2020، في حين كان رونالدو المسدد الدائم في ريال ويوفنتوس ومنتخب بلاده.



ورد سولشاير بالقول: "توقعت أن يطرح علي هذا السؤال وبالطبع تحدثت مع كليهما، لدينا لاعبان أثق بهما لأقصى الدرجات لتسديد الركلات وهذا أمر رائع".

وتابع "يعلمان من خلال الحديث الذي أجريناه والأحاديث التي سنقوم بها قبل المباريات، كيف سنحل ذلك، سيكون قراري حيال ما سيحصل وكلاهما سيقومان بما يقومان به عادة عندما يُطلب منهما تنفيذ ركلات الجزاء".