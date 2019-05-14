سولشار يشرح التحول في أداء يونايتد

ويقول أولي يونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد إن النهاية الحزينة للفريق هذا الموسم، ستساعده على تحديد اللاعبين الذين يريد العمل معهم لبناء فريق جديد الموسم المقبل.

وتسلم سولشار الفريق بدلاً من البرتغالي جوزيه مورينيو شهر كانون الأول/ ديسمبر، فتحسنت النتائج بشكل لافت، وقاتل اللاعبون للاقتراب من أحد المراكز الأربعة الأولى، وكذلك وصلوا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن الفريق لم يستمر بسطوعه فانحدرت النتائج، وأنهى يونايتد موسمه في المرتبة السادسة بفارق 32 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

واعترف المدرب النرويجي، الذي تم تعيينه بشكل دائم في شهر آذار/ مارس الماضي، بأن مستوى فريقه انخفض بشكل سيء في الأسابيع الأخيرة من الموسم، لكنه يهدف إلى استخدام الخبرة للمساعدة في تشكيل فريق جديد قبل حملة 2019-2020، "لقد بدأنا بشكل خيالي. كان اللاعبون لا يصدقون ما يحدث عندما أتيت، كنا إيجابيين، لقد فزنا في المباريات. المجموعة بأكملها تطورت معاً، لقد استمتعت بالفوز، ولكني أعلم أن كرة القدم صعبة".

وأضاف سولشار"لا يمكنك ان تتوقع أن كل شيء سيسير على ما يرام. نحن في دوري يضم الكثير من الفرق الجيدة للغاية نحن بحاجة إلى التركيز بنسبة 100%".

وتابع مدرب الشياطين الحمر: "علينا أن نتعلم الكثير عندما نمر بأوقات عصيبة ونفكر في من يمكنه بناء هذا الفريق ومن نعتقد أنه سيتخذ الخطوة التالية لأننا نحتاج إلى الانتقال إلى المستوى التالي".

يعترف سولشار بأن لاعبيه ناضلوا جسدياً وعقلياً طوال الموسم، مشيراً إلى أن تغيير المدرب في منتصف الموسم كان عاملاً مؤثراً".

وأوضح "الفترة الأخيرة كانت صعبة ولكن هذا لا يعني أن الفريق أو اللاعبين أصبحوا أسوأ".

"لقد وجدنا الأمر صعباً. لقد كان موسماً طويلاً وعاطفياً. عندما تفقد مدربك في منتصف الموسم، لن يكون الأمر سهلاً على اللاعبين".

وأكد سولشار أيضاً أن مايكل كاريك وكيران ماكينا ومارك ديمبسي سيظلون في فريقه التدريبي الموسم المقبل.