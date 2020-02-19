سولشار يستبعد عودة سريعة لراشفورد من الإصابة

وأصيب راشفورد خلال مباراة إعادة بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أمام ولفرهامبتون واندرارز الشهر الماضي.

وستقام بطولة أوروبا من 12 حزيران / يونيو إلى 12 تموز / يوليو وستخوض إنكلترا أولى مبارياتها في 14 حزيران/يونيو أمام كرواتيا.

وأبلغ سولشار الصحفيين قبل مواجهة مستضيفه كلوب بروج في الدوري الأوروبي الخميس "أتمنى أن يلعب هذا الموسم، التعافي من هذه الإصابة يستغرق وقتاً. لست طبيباً. كنت أتمنى أن يتعافى بشكل أسرع لكن يبدو انه سينتظر عدة شهور أخرى".

وأضاف المدرب النرويجي "إذا لم يصبح لائقاً بما يكفي فانه سيغيب عن بطولة أوروبا".

وتعاقد يونايتد مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في فترة انتقالات كانون الثاني / يناير على سبيل الإعارة وعبر سولشار عن تفاؤله ازاء قدرة اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً على تعويض غياب راشفورد.