سولشار يرفض استهداف رواتب اللاعبين

وأحدث وزير الصحة البريطاني مات هانكوك جدلاً الأسبوع الماضي عندما دعا لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز إلى القيام بدورهم والموافقة على خفض رواتبهم حتى لا يتم الاستغناء عن العاملين غير اللاعبين في وقت تكافح فيه البلاد انتشار فيروس كورونا.

ويحصل اللاعبون في دوري الأضواء الإنكليزي على راتب أسبوعي يفوق ما يحصل عليه الموظف البريطاني العادي في سنوات لكن سولشار قال إنه ليس من العدل استهداف لاعبين يبذلون محاولات لمساعدة النظام الصحي في مواجهة الفيروس.

وقال لشبكة سكاي الرياضية الثلاثاء "كرة القدم تصبح أحياناً هدفاً سهلاً، ليس من العدل استهداف أي فرد أو لاعب كرة قدم.. أعرف لاعبين يبذلون جهوداً كبيرة لخدمة المجتمع كما يقوم آخرون بالكثير للمساعدة في مواجهة الازمة".

وتابع: "تتفاوض الأندية مع اللاعبين بشأن المساهمة التي يستطيعون القيام بها. الوضع ليس سهلاً لأي شخص واستهداف أشخاص بعينهم ليس عدلاً".

وأضاف المدرب النرويجي "يرتكب الناس أخطاء ومنها نتعلم .. حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات صحيحة .. كلنا نرغب في مساعدة النظام الصحي وخدمة المجتمع".