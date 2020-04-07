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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

سولشار يرفض استهداف رواتب اللاعبين

قال أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء إنه ليس من العدل استهداف اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة خلال أزمة فيروس كورونا.

AFP

وأحدث وزير الصحة البريطاني مات هانكوك جدلاً الأسبوع الماضي عندما دعا لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز إلى القيام بدورهم والموافقة على خفض رواتبهم حتى لا يتم الاستغناء عن العاملين غير اللاعبين في وقت تكافح فيه البلاد انتشار فيروس كورونا. 

ويحصل اللاعبون في دوري الأضواء الإنكليزي على راتب أسبوعي يفوق ما يحصل عليه الموظف البريطاني العادي في سنوات لكن سولشار قال إنه ليس من العدل استهداف لاعبين يبذلون محاولات لمساعدة النظام الصحي في مواجهة الفيروس. 

وقال لشبكة سكاي الرياضية الثلاثاء "كرة القدم تصبح أحياناً هدفاً سهلاً، ليس من العدل استهداف أي فرد أو لاعب كرة قدم.. أعرف لاعبين يبذلون جهوداً كبيرة لخدمة المجتمع كما يقوم آخرون بالكثير للمساعدة في مواجهة الازمة". 

وتابع: "تتفاوض الأندية مع اللاعبين بشأن المساهمة التي يستطيعون القيام بها. الوضع ليس سهلاً لأي شخص واستهداف أشخاص بعينهم ليس عدلاً". 

وأضاف المدرب النرويجي "يرتكب الناس أخطاء ومنها نتعلم .. حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات صحيحة .. كلنا نرغب في مساعدة النظام الصحي وخدمة المجتمع".

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