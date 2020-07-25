سولشار يحث لاعبيه على التشبع بتقاليد النادي

والتشكيلة الأساسية الحالية ليونايتد، صاحب المركز الثالث، هي الأصغر سناً على مستوى الدوري الممتاز حالياً.

وسيحل فريق سولشار ضيفاً على ليستر سيتي غداً الأحد في مباراة يمكن أن تكون فاصلة في حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ونقلت شبكة "سكاي سبورت" عن سولشار قوله "نريد منهم (لاعبو يونايتد) أن يتعرفوا على تقاليد النادي وتاريخه وما قام به اللاعبون قبلهم. لاعبو النادي السابقون خاضوا الكثير من المباريات الحاسمة في نهاية الموسم مثل نهائي الكأس ومباراة حسم لقب الدوري ومباراة التأهل لدوري الأبطال".

وأضاف المدرب النرويجي: "اللاعبون الحاليون يتعلمون ما تعرض له اللاعبون السابقون. فمثلا ماركوس راشفورد أو ميسون غرينوود كانا في الأكاديمية لمدة طويلة وشاهدا كثيرين غيرهم يؤدون ذلك قبلهم. لذا فهي دروس مفيدة للغاية".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 63 نقطة متفوقًا بفارق كبير من الأهداف على تشيلسي الذي يليه والفريق يتفوق أيضاً بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الخامس قبل خوض الجولة الأخيرة من الموسم ومن ثم فإنه يدرك أن التعادل سيمنحه فرصة الظهور في دوري الأبطال.

ورغم أن الفريق حقق تعادلين في آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري وهو جراء ذلك لم يحسم مكانه في المربع الذهبي إلا أن سولشار يعتقد أن فريقه أمامه فرصة كبيرة للتأهل لدوري الأبطال.

وقال المدرب عن ذلك "كنا نتمنى الوصول للجولة الأخيرة ونحن بحاجة للفوز على ليستر لتجاوزه. أعتقد أنني قلت هذا قبل مدة طويلة ربما في يناير.. كان هذا هدفنا وها نحن هنا الآن".









