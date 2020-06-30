العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

سولشار يحث ثلاثي هجوم مانشستر يونايتد على الظهور بشكل أفضل

من قبل

قال أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد إنه لا تزال هناك فرصة أمام ثلاثي الهجوم أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد وميسون غرينوود للتطور هذا الموسم لكنه قد يضم مهاجما جديدا لزيادة التنافس.

AFP


وشارك راشفورد ومارسيال في تسجيل 19 هدفا في كل المسابقات بينما أضاف غرينوود 12 هدفا لكن سولشار قال إن هذا الثلاثي يجب أن يبذل المزيد من الجهد للظهور في التشكيلة الأساسية.

وقال سولشار للصحفيين "تحتاج إلى وجود منافسة في يونايتد. إذا كنت تعتقد أنك تملك الحق في خوض كل مباراة وأنك تؤدي بشكل رائع وبالتالي فإننا لن نبحث عن لاعبين في مركزك، فإنك في المكان الخطأ".

وأضاف "نحن نحاول دائما التطور، وإذا لم يحدث ذلك... فربما نبحث عن شخص آخر أفضل لأننا يجب أن نكون في موقف أفضل".

وأكد المدرب أنه أظهر الثقة في المهاجمين الشبان بعد السماح للبلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال إلى إنتر ميلان في أغسطس/آب الماضي.

وأضاف سولشار "لقد حان الوقت لمنح الشعور للمهاجمين بالثقة والشعور بالرغبة في اللعبة وأنك مطالب بخوض كل مباراة".

وتابع "في النهاية هكذا تسير الأمور للارتقاء بالمستوى والوصول إلى درجة مختلفة. تطور الثلاثي بشكل مناسب هذا الموسم لكن لا يزال بوسعهم الظهور بشكل أفضل كثيرا".

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وسيلعب في ضيافة برايتون آند هوف ألبيون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
 

مانشستر يونايتد
السابق كلوب لا يرى حاجة إلى الإنفاق ل
اقرأ
كلوب لا يرى حاجة إلى الإنفاق لتعزيز تشكيلته "القوية"
التالي الإصابة تبعد ماتيب عن ليفربول
اقرأ
الإصابة تبعد ماتيب عن ليفربول حتى نهاية الموسم

آخر الأحداث