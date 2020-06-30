سولشار يحث ثلاثي هجوم مانشستر يونايتد على الظهور بشكل أفضل



وشارك راشفورد ومارسيال في تسجيل 19 هدفا في كل المسابقات بينما أضاف غرينوود 12 هدفا لكن سولشار قال إن هذا الثلاثي يجب أن يبذل المزيد من الجهد للظهور في التشكيلة الأساسية.

وقال سولشار للصحفيين "تحتاج إلى وجود منافسة في يونايتد. إذا كنت تعتقد أنك تملك الحق في خوض كل مباراة وأنك تؤدي بشكل رائع وبالتالي فإننا لن نبحث عن لاعبين في مركزك، فإنك في المكان الخطأ".

وأضاف "نحن نحاول دائما التطور، وإذا لم يحدث ذلك... فربما نبحث عن شخص آخر أفضل لأننا يجب أن نكون في موقف أفضل".

وأكد المدرب أنه أظهر الثقة في المهاجمين الشبان بعد السماح للبلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال إلى إنتر ميلان في أغسطس/آب الماضي.

وأضاف سولشار "لقد حان الوقت لمنح الشعور للمهاجمين بالثقة والشعور بالرغبة في اللعبة وأنك مطالب بخوض كل مباراة".

وتابع "في النهاية هكذا تسير الأمور للارتقاء بالمستوى والوصول إلى درجة مختلفة. تطور الثلاثي بشكل مناسب هذا الموسم لكن لا يزال بوسعهم الظهور بشكل أفضل كثيرا".

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وسيلعب في ضيافة برايتون آند هوف ألبيون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

