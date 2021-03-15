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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

سولشار يتوقع عودة خمسة لاعبين مصابين في أسبوع مصيري

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كشف النرويجي أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي بأنه يتوقع عودة خمسة لاعبين مصابين إلى تشكيلة الفريق، قبل أسبوع مصيري للشياطين الحمر.

AFP

وينتظر مانشستر يونايتد عودة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ضد ميلان الإيطالي خارج ملعبه، وضد ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي بعيداً عن قواعده أيضاً.

وبالإضافة إلى بوغبا، ينتظر سولشار عودة المهاجمين الفرنسي أنطوني مارسيال والأوروغوياني إدينسون كافاني بالإضافة إلى لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك.

وقال المدرب النرويجي: "آمل في الحصول على خدمات 4 أو 5 لاعبين للمباراة ضد ميلان على الأرجح إدينسون وأنطوني وربما فان دي بيك".

وأضاف: "قد يكون بول ضمن عداد التشكيلة المسافرة كما أن (الإسباني) دافيد دي خيا (حارس المرمى) تنتهي فترة حجره" بعد أن سافر إلى إسبانيا إثر وضع زوجته مولودة هي الأولى لهما.

وأضاف: "كانت المباريات الأخيرة لنا في الدوري في غاية الأهمية ونجحنا في خلق فارق مع وست هام (صاحب المركز الخامس) والآن نريد تحسين ما قمنا به الموسم الماضي وبلوغ إحدى المباريات النهائية".

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