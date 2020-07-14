سولشار يتعهد بتصويب الأمور بعد نكسة ساوثامبتون

تعهّد النرويجي أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه سيصوّب الأمور بعد إهداره الفوز في اللحظات القاتلة ضد ساوثامبتون، الاثنين في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وفشله في تعزيز حظوظه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق "الشياطين الحمر" في طريقه لتحقيق خامس انتصار توالياً والانفراد بالمركز الثالث، بيد أنه أصبح متساويا مع ليستر صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى الدوري الأبطال بـ59 نقطة، وبفارق نقطة عن تشيلسي الثالث.

ومُنيت شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا بهدف التعادل القاتل (2-2) في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع عبر الإيرلندي ميكايل أوبافيمي على ملعب "أولد ترافورد".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية قبولها استئناف جاره اللدود مانشستر سيتي لقرار إيقافه عن المسابقات القارية لمدة موسمين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. وهذا يعني أن سيتي الثاني قد ضمن العودة إلى المسابقة القارية الأولى، ولم يعد بمقدور صاحب المركز الخامس التأهل عوضا عنه.

ويلتقي يونايتد في المباراتين المقبلتين في الدوري كريستال بالاس ووست هام، قبل مواجهة ضد ليستر سيتي في موقعة منتظرة قد تحدد هوية المتأهل أوروبيا.

وقال المهاجم السابق "يجب أن أقول أن ذهنية الشبان كانت رائعة. لقد تعرضنا لبعض الانتكاسات هذا الموسم، وهذا تحد آخر لنا".

تابع "أنا واثق للغاية من عقلية الشبان. خائب طبعا، لكن علينا تقبل الخيبات كما الايجابيات عندما نحقق الفوز".

أردف سولشار "تعلّمنا درسا قاسيا اليوم (الإثنين)، لذا نأمل في تصحيحه وسنصحّحه. أثق بالشبان حيال هذا الأمر".

وبعد رحلته لمواجهة كريستال بالاس الخميس، يخوض الأحد نصف نهائي مسابقة الكأس ضد تشيلسي.

ويحوم الشك حول مشاركة الظهير الأيسر لوك شو بعد خروجه لإصابة في كاحله، فيما أنهى يونايتد المباراة بعشرة لاعبين بعد إصابة بديله اليافع براندن وليامس أيضا.