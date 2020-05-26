سولشار واثق من جهوزية بوغبا وراشفورد لاستئناف الدوري

وغاب بوغبا عن معظم الموسم بسبب إصابة متكررة في الكاحل، بينما تعرض راشفورد لإصابة أسفل الظهر في كانون الثاني/يناير الماضي.

وعاد يونايتد إلى التدريب في مجموعات صغيرة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تزداد الاستعدادات للعودة إلى المنافسات عندما تصوّت الأندية على استئناف التدريبات بالاحتكاك الأربعاء.

وقال نجم يونايتد السابق "نأمل الآن أن نكون قد أثبتنا قدرتنا على القيام بذلك بأمان ويمكننا الانتقال إلى الخطوة التالية. لقد كان من الرائع حقاً التواجد في ملعب التدريب مرة أخرى".

وأضاف "إنهما (بوغبا وراشفورد) يبدوان في حالة جيدة، لقد انضما إلى التدريب الآن وقاما بكل ما يفعله بقية اللاعبين. لا ردود فعل (سلبية) حتى الآن (...) عندما نبدأ، يبدو أنه سيمكننا الحصول على تشكيلة كاملة للاختيار من بينها".

ويمكن لعودة اللاعبين أن تشكل دفعة كبيرة لآمال يونايتد في إنهاء الموسم في مراكز متقدمة في ثلاث مسابقات يشارك فيها.

وكان يونايتد عند تعليق البطولة في منتصف آذار/مارس الماضي في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي الرابع صاحب أخر المراكز المؤهلة رسميا لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولا يزال الشياطين الحمر ينافسون في الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنكليزي وثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) والتي يأمل الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) استكمالها في آب/أغسطس المقبل.

وقد يضطر سولشار لخوض المنافسات المقبلة بدون المهاجم النيجيري أوديون إيغالو المعار من شنغهاي شينوا الصيني الذي ينتهي عقده اخر أيار/مايو الحالي.

وعلى الرغم من اهتمام يونايتد بتمديد عقد اللاعب النيجيري إلا أن شنغهاي حريص على عودته إلى الصين وفقا للتقارير الصحافية.

وسجل إيغالو أربعة أهداف في ثماني مباريات خاضها مع يونايتد في جميع المسابقات.