سولشار مقتنع من نيل مركز مؤهل لدوري الأبطال

وتلقى يونايتد الأربعاء خسارته التاسعة في الدوري هذا الموسم، بسقوطه على أرضه أمام ضيفه وغريمه مانشستر سيتي صفر-2، في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري. ومع تبقي ثلاث مباريات للشياطين الحمر حتى نهاية الموسم، يجد الفريق نفسه سادساً في الترتيب مع 64 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية الأم.

وقال سولشار في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للنادي "علينا تقديم أداء أفضل الأحد (...) بالطبع نريد أن نكون ضمن الأربعة الأوائل".

وتابع "لم أخطط لخوض مباريات مساء الخميس (في إشارة لمباريات مسابقة "يوروبا ليغ") بعد. علينا فقط أن نمنح أنفسنا فرصة الأحد"، مضيفاً "تتبقى لنا ثلاث مباريات حتى نهاية الموسم، ونبتعد بفارق ثلاث نقاط عن الأربعة الأوائل، وقبل أشهر، لم يكن أحد ليقول إننا نحظى بأي فرصة".

وتولى سولشار تدريب يونايتد في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو على خلفية النتائج السيئة. وحقق النروجي نقلة نوعية في أداء الفريق وأعاده إلى المنافسة على مركز مؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، وقاده إلى الدور ربع النهائي للمسابقة القارية هذا الموسم قبل الخروج على يد برشلونة الإسباني.

