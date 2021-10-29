سولشار: " دائما ما كنت أكافح"

ويواجه سولشار الذي نجا من الإقالة إثر الخسارة الفادحة، ضغوطات كبيرة لإعادة فريقه إلى السكة الصحيحة إثر سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري.

وقال سولشار في مؤتمر صحافي الجمعة عشية مواجهة مفصلية ضد توتنهام "لقد مررت كلاعب بأوقات سيئة جدًا هنا وكمدرب أيضاً. كان يتعيّن عليّ مواجهة النكسات وقد عشت فترتين صعبتين منذ أن توليت الاشراف على الفريق. كلّ ما أستطيع قوله بأني دائما ما كنت أكافح وأقوم بردة فعل".

ووصف سولشار المعلومات الصحافية التي تحدثت عن إن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا تجاهله في التمارين خلال الأيام الاخيرة بانها محض هراء وقال في هذا الصدد "نتوقع الانتقادات لأن العرض الذي قدّمناه لم يكن جيداً على الاطلاق، كنا نتوقع أن نتعرض لوابل من الانتقادات من كل حدب وصوب".

وأضاف "لكن لا يمكن ان نتقبل الكذب خصوصاً عندما تكون الأكاذيب ملفقة. لقد أتى إلي بول (بوغبا) ليقول لي ماذا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به. نحن مجموعة أفضل مما تتصورون، الثقافة أفضل، الأجواء أفضل وبالتالي كلما ظهرت أكاذيب نقوم بالتصدّي لها. كل الآراء والتقارير عنا لا بأس بها، لكن لا تقوموا بنقل الأكاذيب عن اللاعبين أو عني".

وكان بوغبا نشر في حسابه على تويتر تعقيباً على المعلومات الصحافية التي اتهمته بأنه تجاهل مدربه بقوله تحت عنوان عريض "أخبار كاذبة".

ورأى سولشار بأن الأيام كانت صعبة بعد الخسارة امام ليفربول، لكن اللاعبين أمضوا أسبوعاً جيداً في التدريبات استعداداً لمواجهة توتنهام.

وأضاف "يتعين علينا القيام بردّة فعل، مهمتي أن أضع اللاعبين في أفضل حالة ذهنية. لقد عملنا على كل الجوانب التي يمكن أن نحسّنها وأعتقد بأن اللاعبين باتوا جاهزين".

