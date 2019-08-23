سولسكاير سيمنح بوغبا فرصة أخرى لتنفيذ ركلات الجزاء

وانتُقِد النروجي سولسكاير بعد فشل الفرنسي في ترجمة ركلة جزاء بنجاح للمرة الرابعة في غضون عام، وذلك في المباراة ضد ولفرهامبتون التي أتت في المرحلة الثانية، بعد أسبوع واحد على تسجيل المهاجم ماركوس راشفورد ركلة جزاء في مرمى تشيلسي ضمن منافسات المرحلة الافتتاحية.

وكان حارس ولفرهامبتون البرتغالي روي باتريسيو قد تصدى لتسديدة لاعب خط الوسط لينتهي اللقاء مساء الاثنين بالتعادل 1-1. وعلى رغم الانتقادات التي تعرض لها سولسكاير واتهامه بضعف في قيادة الفريق، إلا أنه بقي متمسكًا بقراره بتعيين اللاعبَين لتولي تنفيذ ركلات الجزاء.

وقال "أنا متأكد من أنكم سترون بول بوغبا يسجل ركلة جزاء لمانشستر يونايتد مجددًا. لنرى متى سنتحصل على (الركلة) المقبلة".

وتابع المهاجم النروجي السابق الذي خاض 11 موسما مع يونايتد (1996-2007): "نتدرب على ركلات الجزاء مع ماركوس وبول. سيسجل واحدٌ منهما الركلة المقبلة، أنا متأكد من ذلك. نحن خائبون لأننا لم نفز بالمباراة لكن الكلام أصعب عندما لا تحقق النتيجة المرجوة".

إلا أن إهدار بوغبا حامل لقب كأس العالم 2018 في روسيا مع المنتخب الفرنسي، كان له تداعيات قاسية بعد تعرضه لإساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة. ودعا النادي الانكليزي المشرفين على تلك المواقع للعمل أكثر عل حماية المستخدمين وقد وافق مسؤولون من موقع "تويتر" على لقاء ممثلين من يونايتد.



هويات وهمية



ودعا سولسكاير منصات التواصل الاجتماعي لتكون أكثر صرامة، لكنه أكد أنه لن يحث لاعبيه على مقاطعتها.

وقال النروجي الذي سجل هدف الفوز ليونايتد (2-1) في الوقت بدل الضائع لنهائي دوري أبطال أوروبا 1999 أمام بايرن ميونخ الألماني، "بول على ما يرام، يتمتع بشخصية قوية ما يزيده صلابة."

وتابع "عندما تتحدثون معه، هو بخير ولا أصدق أننا لا زلنا نتحدث بشأن هذه الأمور في 2019. مواقع التواصل الاجتماعي مكان يسمح للأشخاص بالاختباء خلف هويات وهمية، الأمر لا يعود إليّ لتغييره ولكن هناك العديد من +أولي غونار سولسكاير+ على تويتر، أعرف أنني لست أنا (المسؤول) ولكن علينا أن نقوم بشيء حيال ذلك".

وأضاف "ما عسانا نقوم به نحن في مانشستر يونايتد؟ لن نمنع لاعبينا من استخدام هذه المواقع، علينا أن ننشر الامور الايجابية لايقاف هذه الاساءات".

وفي شأن آخر، لم يخف سولسكاير أن المفاوضات ما زالت مستمرة بشأن إعارة محتملة للمهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز الى إنتر ميلان الايطالي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الأوروبية مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال الدولي النروجي السابق "هناك أحاديث مع بعض الأندية. يعمل (سانشيز) بجهد وسنرى ما سيحصل في أيلول/سبتمبر".