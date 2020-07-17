سميث يملك فرصة للمشاركة مع بورنموث أمام ساوثهامبتون

وتعرض سميث لإصابة في الرأس خلال التحام مع بن ديفيز في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 مع توتنهام هوتسبير في وقت سابق من الشهر الجاري وغاب جراء ذلك عن انتصار فريقه 4-1 على ضيفه ليستر سيتي وعن الهزيمة 2-1 أمام مانشستر سيتي بعد ذلك أيضاً.

وقال المدرب هاو في مؤتمر صحفي: "سنتخذ قرارا قبل المباراة بشأن مشاركة أدم سميث، حالته جيدة ولذا فإنّ أمامه فرصة للمشاركة".

وأصيب زميله الهولندي أكي في أعلى الفخذ خلال المواجهة مع ليستر سيتي ويبدو أنّه سيغيب نتيجة لذلك حتى نهاية الموسم.

وأضاف هاو: "لا أعتقد أنّه (أكي) سيشارك في هذه المباراة ولا أعرف حالياً إن كان سيشارك في مواجهة إيفرتون لكن بالنسبة لهذه المباراة ستكون مشاركته مستبعدة".

وأوضح هاو أنه يتوقع غياب المدافعين كريس ميفام وتشارلي دانييلز وسايمون فرانسيس عن مباراة الأحد أمام ساوثهامبتون.

وأردف هاو: "دفاعياً نعاني من الإصابات.. لكني أقول إنّ معظم لاعبي الفريق عدا ذلك حالتهم طيبة جداً".

ويحتل بورنموث المركز 18 بين فرق الدوري الإنكليزي العشرين برصيد 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان قبل أخر جولتين من الموسم.