ستيف بروس أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي لشهر أبريل من قبل beIN SPORTS May 15, 2021 00:12 توّج ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز عن شهر أبريل. Reuters وقاد بروس فريقه لتحقيق 8 نقاط خلال شهر أبريل من أربع مباريات خاضها "الماغبايز". ستيف بروس نيوكاسل يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل مدرب السابق لينغارد لاعب الشهر في الدوري ا اقرأ التالي آخر الأحداث May 15, 2021 00:12 ستيف بروس أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي لشهر أبريل May 14, 2021 23:54 لينغارد لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي May 14, 2021 23:14 البطل يحتفل باللقب بالفوز على نيوكاسل May 14, 2021 15:22 ماني يتجاهل كلوب ويرفض مصافحته! May 14, 2021 10:35 غوارديولا: "دي بروين سيغيب عن مواجهة نيوكاسل" May 13, 2021 23:01 ليفربول يُسقط مانشستر يونايتد في معقله May 13, 2021 21:27 تعادل مخيّب لإيفرتون يبعده عن المقاعد الأوروبية May 13, 2021 10:56 ماذا قال كلوب عن مواجهة مانشستر يونايتد ؟ May 13, 2021 10:51 سولشار حريص على إعادة الثقة للاعبي مانشستر يونايتد May 12, 2021 11:21 دربي لندن بين تشيلسي وأرسنال بطموحات متباينة