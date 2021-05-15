ستيف بروس أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي لشهر أبريل

من قبل beIN SPORTS May 15, 2021 00:12 توّج ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز عن شهر أبريل.