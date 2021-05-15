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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ستيف بروس أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي لشهر أبريل

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توّج ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز عن شهر أبريل.

Reuters

وقاد بروس فريقه لتحقيق 8 نقاط خلال شهر أبريل من أربع مباريات خاضها "الماغبايز".

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