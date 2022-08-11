ستيرلينغ لم يكن يريد "إضاعة الوقت" في مانشستر سيتي

وقال ستيرلينغ خلال تقديمه رسميا لوسائل الإعلام الخميس "شعرت بأني لا ألعب كفاية في صفوف مانشستر سيتي لأسباب مختلفة. لم أكن قادرا على السماح لنفسي بإضاعة المزيد من الوقت وبالتالي كان يتعين علي أن أحافظ على مستواي ومواجهة تحدّ جديد في مسيرتي".

وتقلص وقت لعب الدولي الإنكليزي في صفوف مانشستر سيتي في الموسمين الأخيرين بسبب تألق الجناح الشاب فيل فودن ثم بعد انتقال الجناح الآخر جاك غريليش.

وأضاف ستيرلينغ "منذ بلوغي السابعة عشرة وأنا ألعب أساسيا بصورة مستمرة، وبالتالي فإن الوصول إلى ذروة مسيرتي وعدم اللعب باستمرار هو أمر لم أكن في وارد تقبله".



