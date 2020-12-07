English
العربية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

ساوثهامبتون ينتصر خارج ملعبه ويرتقي للمركز الخامس

من قبل

استعاد فريق ساوثهامبتون ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً هاماً على مستضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف الاثنين ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

AFP

أقيمت المباراة على ملعب فالمر معقل برايتون وتقدم أصحاب الأرض عن طريق باسكال غروز من ركلة جزاء في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل فيسترغارد لساوثهامبتون من ضربة رأس رائعة، وفي الدقيقة 81 أحرز المهاجم الدولي العائد من الإصابة داني إنغز الهدف الثاني للضيوف من ركلة جزاء.

ولجأ حكم اللقاء دافيد كووت إلى تقنية الفيديو "VAR" لاحتساب ركلة جزاء ساوثهامبتون وسط اعتراض شديد من لاعبي برايتون.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بعد أن حقق فوزه السادس مقابل تعادلين وثلاث هزائم، فيما تجمد رصيد برايتون عند 10 نقاط في المركز السادس عشر. 


 

ساوثهامبتون الدوري الإنكليزي الممتاز برايتون
السابق وولفرهامبتون افتقد خيمينيز وال
اقرأ
وولفرهامبتون افتقد خيمينيز والمدرب يبحث عن البدائل
التالي

آخر الأحداث