ساوثهامبتون يكتسح برينتفورد برباعية

واستهل ساوثهامبتون المباراة بقوة حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر لاعبه يان بيدناريك قبل أن يتعادل فيتالي جانيلت سريعاً لبرينتفورد في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 37 سجل أصحاب الأرض الهدف الثاني عن طريق حارس برينتفورد الفارو فرنانديز بالخطأ في مرماه.

ومع انطلاق الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 49 تمكن آرماندو بروخا من تسجيل الهدف الثالث لساوثهامبتون، قبل أن يختتم الاسكتلندي تشي آدمز أهداف الفريق بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 70.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر متقدماً بفارق نقطة فقط امام برينتفورد الذي تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

