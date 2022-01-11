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الدوري الإنكليزي الممتاز

ساوثهامبتون يكتسح برينتفورد برباعية

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حقق فريق ساوثهامبتون فوزاً عريضاً بأربعة أهداف مقابل هدف على ضيفه برينتفورد الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة في إطار الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

Reuters

واستهل ساوثهامبتون المباراة بقوة حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر لاعبه يان بيدناريك قبل أن يتعادل فيتالي جانيلت سريعاً لبرينتفورد في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 37 سجل أصحاب الأرض الهدف الثاني عن طريق حارس برينتفورد الفارو فرنانديز بالخطأ في مرماه.

ومع انطلاق الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 49 تمكن آرماندو بروخا من تسجيل الهدف الثالث لساوثهامبتون، قبل أن يختتم الاسكتلندي تشي آدمز أهداف الفريق بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 70.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر متقدماً بفارق نقطة فقط امام برينتفورد الذي تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.
 

ساوثهامبتون الدوري الإنكليزي الممتاز برينتفورد
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