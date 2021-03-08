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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ساوثهامبتون يعلن إصابة مهاجمه داني إنغز

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أعلن نادي ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه داني إنغز سيغيب عن صفوفه حتى نهاية آذار/مارس الجاري بسبب إصابة في العضلات تعرض لها خلال فوز فريقه 2-صفر السبت الماضي على شيفيلد يونايتد.

AFP

وسقط إنغز على الأرض في بداية المباراة التي أقيمت في ملعب برامول لين وحل تشي آدمز بديلاً له في الدقيقة 13 ليواجه المدرب هازنهوتل إصابة محبطة أخرى لمهاجمه البارز. 

لكن المدرب النمساوي أكد أن الإصابة غير خطيرة جداً كما أعتقد في البداية وقال عبر موقع النادي على الإنترنت اليوم الاثنين: "إنها إصابة خطيرة لكنها ليست خطيرة جدا، أعتقد أنه سيغيب بسببها ثلاثة أسابيع وأتوقع عودته بعد العطلة الدولية".

وبهذا سيغيب إنغز عن مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري، خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي المتصدر الأربعاء المقبل وعلى ملعبه أمام برايتون الأحد القادم.  
كما سيغيب عن مباراة ساوثهامبتون أمام بورنموث في دور الثمانية ضمن كأس الاتحاد الإنكليزي المقررة في 20 آذار/مارس.

ساوثهامبتون الدوري الإنكليزي الممتاز داني إنغز
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