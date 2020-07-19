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الدوري الإنكليزي الممتاز

ساوثهامبتون يضع بورنموث في مأزق

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يسير بورنموث نحو مغادرة الـ"بريميرليغ" وذلك بخسارته الأحد على أرضه أمام ساوثهامبتون صفر-2 في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

AFP

ودخل بورنموث اللقاء على خلفية فوز يتيم في مبارياته الـ11 الماضية كان على ليستر سيتي الرابع (4-1) في المرحلة الخامسة والثلاثين، ما جعله قابعاً المراكز الأخيرة. 

وبخسارته أمام ساوثهامبتون، يحتل بورنموث المركز التاسع عشر بفارق برصيد 31 نقطة.

ويدين ساوثهامبتون بفوزه، إلى داني إنغز الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 41 قبل أن يفرط بفرصة إضافة ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 59 كان سيعزز به وصافته لترتيب هدافي الدوري (21 حالياً بفارق هدفين عن المتصدر هداف ليستر جيمي فاردي).

وأضاف البديل تشي آدمز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بعد ثوان على إلغاء هدف التعادل لبورنموث بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "VAR".


 

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