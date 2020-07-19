ساوثهامبتون يضع بورنموث في مأزق

ودخل بورنموث اللقاء على خلفية فوز يتيم في مبارياته الـ11 الماضية كان على ليستر سيتي الرابع (4-1) في المرحلة الخامسة والثلاثين، ما جعله قابعاً المراكز الأخيرة.

وبخسارته أمام ساوثهامبتون، يحتل بورنموث المركز التاسع عشر بفارق برصيد 31 نقطة.

ويدين ساوثهامبتون بفوزه، إلى داني إنغز الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 41 قبل أن يفرط بفرصة إضافة ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 59 كان سيعزز به وصافته لترتيب هدافي الدوري (21 حالياً بفارق هدفين عن المتصدر هداف ليستر جيمي فاردي).

وأضاف البديل تشي آدمز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بعد ثوان على إلغاء هدف التعادل لبورنموث بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "VAR".



