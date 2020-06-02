ساوثهامبتون يؤكد تمديد عقد مدربه

وقال هازنهوتل إنّه لم يتردد في توقيع العقد الذي سيبقيه في النادي حتى عام 2024.

وأوضح: "بالنسبة إلي كان القرار بسيطاً، بسيط بسبب العلاقة التي بنيتها مع النادي، اللاعبين والجماهير، وأيضاً بسبب العلاقة التي بنوها معي".

تابع: "قلت عندما وصلت إلى النادي إننا في بداية رحلة طويلة، رحلة مليئة بالأحاسيس وآمل بالمتعة، احتفلنا سوياً في بعض اللحظات، فيما كانت الأخرى عاطفية ومليئة بالتحدّي".



وكان ساوثهامبتون يحتل المركز 14 في الدوري قبل تسع مباريات على نهاية الموسم عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في إيقاف المسابقة.



وعادت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز إلى التدريبات بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ومن المنتظر استئناف الموسم في 17 الشهر الحالي.