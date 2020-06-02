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الدوري الإنكليزي الممتاز

ساوثهامبتون يؤكد تمديد عقد مدربه

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وقّع المدرب النمساوي رالف هازنهوتل عقداً جديداً لأربع سنوات مع فريقه ساوثهامبتون، بحسب ما أعلن النادي الإنكليزي الثلاثاء.

Reuters

 

وقال هازنهوتل إنّه لم يتردد في توقيع العقد الذي سيبقيه في النادي حتى عام 2024.

وأوضح: "بالنسبة إلي كان القرار بسيطاً، بسيط بسبب العلاقة التي بنيتها مع النادي، اللاعبين والجماهير، وأيضاً بسبب العلاقة التي بنوها معي".

تابع: "قلت عندما وصلت إلى النادي إننا في بداية رحلة طويلة، رحلة مليئة بالأحاسيس وآمل بالمتعة، احتفلنا سوياً في بعض اللحظات، فيما كانت الأخرى عاطفية ومليئة بالتحدّي".

وكان ساوثهامبتون يحتل المركز 14 في الدوري قبل تسع مباريات على نهاية الموسم عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في إيقاف المسابقة.

وعادت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز إلى التدريبات بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ومن المنتظر استئناف الموسم في 17 الشهر الحالي.

ساوثهامبتون
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