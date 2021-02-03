وتعين على ساوثهامبتون، المبتلى بالفعل بالإصابات، اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثانية عندما طُرد يانكفيتس (19 عاما) ثم أصبح يلعب بتسعة لاعبين بعد طرد المدافع يان بدناريك قبل أربع دقائق على النهاية.

وبدأت الليلة السيئة بعد 79 ثانية عندما ارتكب السويسري يانكفيتس مخالفة عنيفة ضد سكوت ماكتوميناي تركت آثارا على فخذ لاعب وسط يونايتد، ولم يتردد الحكم مايك دين في إشهار البطاقة الحمراء.

وقال النادي في بيان "لن يتسامح ساوثهامبتون مع أي إساءة. يفخر نادينا بأنه مكان يتسع للجميع. المشجعون الذين يرتكبون هذه التصرفات البغيضة غير مرحب بهم في ساوثهامبتون أو في أي مكان آخر في كرة القدم".

وأضاف النادي أنه سيتعاون بكافة الأشكال والصور مع الشرطة لضبط المتورطين "سيواصل النادي التعاون لاستبعاد المتورطين من الرياضة ومجتمعنا".

وخسر ساوثهامبتون آخر أربع مباريات بالدوري ويحتل المركز 12 في الترتيب برصيد 29 نقطة.