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الدوري الإنكليزي الممتاز

ساوثهامبتون لن يتسامح مع أي إساءة عنصرية

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قال نادي ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه يتعاون مع الشرطة بعد تعرّض لاعب وسط الفريق ألكسندر يانكفيتس لإساءة عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارة الفريق 9-صفر أمام مضيفه مانشستر يونايتد.

Reuters

وتعين على ساوثهامبتون، المبتلى بالفعل بالإصابات، اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثانية عندما طُرد يانكفيتس (19 عاما) ثم أصبح يلعب بتسعة لاعبين بعد طرد المدافع يان بدناريك قبل أربع دقائق على النهاية.  

وبدأت الليلة السيئة بعد 79 ثانية عندما ارتكب السويسري يانكفيتس مخالفة عنيفة ضد سكوت ماكتوميناي تركت آثارا على فخذ لاعب وسط يونايتد، ولم يتردد الحكم مايك دين في إشهار البطاقة الحمراء.  

وقال النادي في بيان "لن يتسامح ساوثهامبتون مع أي إساءة. يفخر نادينا بأنه مكان يتسع للجميع. المشجعون الذين يرتكبون هذه التصرفات البغيضة غير مرحب بهم في ساوثهامبتون أو في أي مكان آخر في كرة القدم". 

وأضاف النادي أنه سيتعاون بكافة الأشكال والصور مع الشرطة لضبط المتورطين "سيواصل النادي التعاون لاستبعاد المتورطين من الرياضة ومجتمعنا".

وخسر ساوثهامبتون آخر أربع مباريات بالدوري ويحتل المركز 12 في الترتيب برصيد 29 نقطة.        

ساوثامبتون الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد ألكسندر يانكفيتس
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