سانيه يشارك مع "رديف" مانشستر سيتي

ولم يلعب سانيه منذ اصابته بأربطة ركبته في مباراة درع المجتمع ضد ليفربول.

وعاد اللاعب البالغ 24 عاماً إلى التمارين الشهر الماضي، قبل أن يخوض مواجهة أرسنال ضمن دوري الرديف الجمعة.

ورحب الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي بعودة سانيه، خصوصاً في ظل قدرته على المشاركة في الجزء الأخير من موسمه الحالي.

قال غوارديولا: "من الجيد دوماً أن يشعر (اللاعب) بالمباريات مجددًا. من الرائع أن ينضم لاعبو الفريق الأول للاعبي الأكاديمية خلال تعافيهم".

بدوره، قال سانيه الذي تردد انتقاله إلى بايرن ميونيخ الالماني قبل اصابته "شعور العودة إلى الملعب رائع".

وينتهي عقد سانيه الحالي مع سيتي في حزيران/يونيو 2021.

وخاض الألماني 134 مباراة مع سيتي سجل خلالها 39 هدفاً و45 تمريرة حاسمة منذ قدومه من شالكه الألماني في 2016.