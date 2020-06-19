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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

سانيه يرفض تجديد عقده مع مانشستر سيتي

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يبدو جناح مانشستر سيتي، الألماني الدولي لوروا سانيه في طريقه إلى ترك فريقه بعد رفضه تجديد عقده بحسب ما كشف مدربه الاسباني بيب غوارديولا الجمعة.

REUTERS

وينتهي عقد سانيه في حزيران/يونيو 2021 وارتبط اسمه بقوة للانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ الالماني.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي الجمعة "لقد رفض لوروا تجديد عقده. الجميع يعرف كيف تسير الأمور. إذا وافق ناديان على صفقة الانتقال في نهاية الموسم يستطيع الرحيل. والا فإنه سيرحل بنهاية عقده" في اشارة إلى عدم رغبة السيتيزن في التخلي عنه في نهاية الموسم الحالي بأي ثمن حتى لو أدى ذلك إلى رحيله من دون مقابل في نهاية عقده.

وأضاف "لقد عرض النادي عليه تجديد عقده مرتين أو ثلاث مرات وقد رفض في كل مرة". 

ولم يخض سانيه أي مباراة هذا الموسم لدى توقف الدوري الانكليزي الممتاز منتصف أذار/مارس وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي إثر اصابة تعرض لها في آب/أغسطس الماضي. 

وذكرت تقارير صحافية الشهر الماضي بان بايرن ميونيخ عرض مبلغاً مقداره 40 مليون يورو للحصول على خدمات سانيه لكن سيتي يطالب بـ54 مليون يورو.
 

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