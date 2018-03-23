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كوبا أمريكا 2019
الدوري الإنكليزي الممتاز

سانشيز يقرّ بأنه "مرهق نفسيا" مع مانشستر يونايتد

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أقر المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز بأنه "مرهق نفسيا وعاطفيا" بعد البداية الصعبة لمشواره مع مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، والذي انتقل إليه في كانون الثاني/يناير الماضي قادما من أرسنال.

Reuters


وكتب سانشيز في تعليق بالإسبانية على موقع انستاغرام، تحت صورة تظهره مبتسما خلال تدريبات تشيلي استعدادا لمواجهة السويد وديا السبت، "أعلم أنك متعب. أعلم أنك مرهق نفسيا وعاطفيا. ولكن عليك أن تبتسم وتستمر".

وكان سانشيز قد قال في تصريحات للصحافيين مطلع هذا الأسبوع، إنه طلب عدم خوض المباراتين الوديتين ضد السويد السبت والدنمارك الثلاثاء، قبل أن يتراجع عن قراره.

وانضم سانشيز (29 عاما) إلى يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وينال حسب التقارير راتبا أسبوعيا قدره 500 ألف جنيه (695 ألف دولار) يجعل منه أكثر اللاعبين أجرا في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

إلا أن بدايته لم تكن موفقة مع فريقه الجديد الذي خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إشبيلية الإسباني، إذ سجل هدفا واحدا في 10 مباريات، واستبعده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من المباراة التي فاز فيها يونايتد على برايتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.

وقال سانشيز "كان الأمر صعبا علي لأنها المرة الأولى التي أغير فريقي في كانون الثاني/يناير"، مضيفا أنه توقع أن يقدم "أمرا أفضل" في أسابيعه الأولى في إشراف مورينيو.

وسيحصل سانشيز على راحة إضافية في الصيف لأن منتخب تشيلي لم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. 
 

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