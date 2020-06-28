سانتو يشدد على التركيز في مباريات وولفرهامبتون القادمة



وفاز وولفرهامبتون في جميع المباريات الثلاث التي خاضها بعد عودة النشاط الرياضي في إنكلترا في وقت سابق من الشهر الجاري ويوم السبت فاز 1-صفر على مضيفه أستون فيلا بفضل هدف أحرزه لاعب وسطه البلجيكي الدولي لياندر ديندونكر في الشوط الثاني.



وبفضل الفوز الأخير صعد الفريق للمركز الخامس متخلفاً بفارق نقطتين فقط خلف تشيلسي الرابع ومتفوقاً بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد السادس مع مباراة أقل للأخيرين.



وقال البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون بعد المباراة: "مبارياتنا المقبلة ستكون في غاية الصعوبة لكنه أسبوع جيد.. كان هناك عمل جاد ثم الانطلاقة".



وأضاف: "علينا إعداد أنفسنا للمنافسة ونرى ما سيحدث".



وفي حال حرمان مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني من المنافسة في البطولات الأوروبية بسبب مخالفات مالية فإنّ فريق المركز الخامس في هذه الحالة سيتأهل لدوري أبطال أوروبا إن لم تقبل محكمة التحكيم الرياضية الطعن الذي تقدم به سيتي وتلغي العقوبة في الشهر المقبل.



ورغم ذلك فإنّ فريق سانتو أمامه مهمة كبيرة قبل أن يختتم مسيرته في الدوري هذا الموسم بمواجهة خارج أرضه مع تشيلسي.



وفي المباراة المقبلة سيلتقي وولفرهامبتون مع ضيفه أرسنال اللندني قبل أن يلتقي مع فرق تحتل مراكز في وسط القائمة هي شيفيلد يونايتد وإيفرتون وبيرنلي وكريستال بالاس.



وعن الموقف قال ديندونكر: "الكل يحلم لكن علينا أيضاً التحلي بالواقعية.. أمامنا عدد من المباريات الصعبة".

وأضاف: "لكنه أمر جيد، حصلنا على العلامة الكاملة تسع نقاط من ثلاث مباريات، علينا فقط التعامل مع كل مباراة على حدة وتقديم أفضل ما لدينا في كل مرة".