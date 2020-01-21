ساماتا أول تنزاني في الدوري الإنكليزي

ووقع الدولي ساماتا المكنى "ساماغول" عقدا لأربع سنوات ونصف السنة شرط حصوله على تصريح عمل يخوله اللعب في الدوري الانكليزي.

وسجل المهاجم البالغ 27 عاما 10 أهداف لغنك في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهز شباك ليفربول بطل اوروبا في ملعب "أنفيلد" في المسابقة القارية الاولى.

وقال دين سميث مدرب فيلا "أنا سعيد لاستقدام مبوانا إلى النادي. سجل أهدافا كثيرة في مسيرته واتطلع للعمل معه".

ويحتاج فيلا لتدعيم خط هجومه، بعد إصابة قاسية في أربطة الركبة تعرض لها البرازيلي ويسلي القادم العام الماضي من بروج البلجيكي.

ويتواجد فيلا في منطقة الهبوط إذ يحتل المركز الثامن عشر بفارق 5 نقاط عن نوريتش سيتي الاأير.

وكان استون فيلا استعار لاعب الوسط داني درينكواتر من تشيلسي والحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا من ميلان الإيطالي.

وساهمت الأهداف الـ 23 لمبوانا علي ساماتا في الموسم الماضي بمنح الفريق القادم من منطقة المناجم القديمة المتحدثة بالهولندية في شمال بلجيكا، لقب الدوري والعودة إلى المسابقة القارية الأولى.

وأصبح ساماتا أول تنزاني يخوض دوري أبطال أوروبا ونجح بالتسجيل في ليلة محبطة لفريقه، عندما سقط بنتيجة كبيرة أمام سالزبورغ النمسوي 2-6.

ونال لاعب سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي الديموقراطي السابق جائزة أفضل لاعب إفريقي في بلجيكا الموسم الماضي، ليسير على خطى العملاق روميلو لوكاكو، المدافع فنسان كومباني ولاعب الوسط مروان فلايني.